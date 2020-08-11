Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü

İlçeye bağlı Eyüpbükü Mahallesi mevkisinde dün akşam çıkan orman yangınına, gece boyunca 8 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahale edildi.
Sabah saatlerinde helikopterin de destek verdiği çalışmalarla alevler söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve hasar gören alanın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.