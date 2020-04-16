Balıkta en kötü sezon

15 Nisan’da sona eren balık avı sezonu en kötü dönemini geçirdi. 1 Eylül’e kadar sürecek av yasağının başlamasıyla 20 bin balıkçı teknesi ağlarını topladı. 227 günlük sezonda aradıklarını bulamayan balıkçılar adına konuşan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Kovid-19 salgını nedeniyle mevcut sorunlara yenilerinin eklendiğini belirtti. Özkaya, “Denizlerdeki av sezonu, bu sene Kovid-19 yüzünden erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden bağlamak zorunda kaldı. Lokantalar kapalı olduğu için balıkçılar zarar etti. Sosyal mesafe uygulanamayacağı için tekneler erkenden döndü” dedi.

Balıkçıların talepleri

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOP), Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19’dan nasıl etkilendiklerini anlatmak için resmi bir yazı gönderdi. SÜRKOP Başkanı Ramazan Özkaya yazıda, “Koranavirüs pandemisinin halk sağlığının yanı sıra gerek diğer ekonomik sektörler, gerekse balıkçılıktaki olumsuz etkisini kaygıyla takip ediyoruz. Balıkçılarımız salgının zararını en ağır şekilde yaşamaktadır. Balıkçılıktan geçimini sağlayan kişi sayısı aileleriyle birlikte yüz binleri geçmiştir” ifadelerini kullandı. Özkaya, 31 bin balıkçı adına şu isteklerde bulundu:

Su ürünlerinin tüketimini teşvik amacıyla kamu spotu hazırlanması.

Balıkçı teknesi sahibi olanlara faizsiz kredi verilmesi.

Banka kredi borçlarının ertelenmesi.

Kooperatiflerdeki kira, elektrik, su ve SGK borçlarının ertelenmesi.

Kıyı balıkçılığına desteğin artırılması.

Kooperatif vergi borçlarının ödemesinin uzatılması.

‘Hamsi de kurtaramadı’

572 su ürünleri kooperatifini bünyesinde barındıran SÜRKOP İstanbul Birlik Başkanı Erdoğan Kartal:

“Endüstriyel balıkların çeşitlerindeki ve miktarlarındaki azalma bu sezon bizi çok olumsuz etkiledi. Palamut beklediğimiz oranda ağlara dolmadı. En çok avlanan balık yine hamsi oldu ama hamsinin fiyatı da 20-25 TL’ye kadar çıktı. 2019-2020 balık av sezonu bugüne kadar yaşanmamış yokluk içinde geçti. Kıyı balıkçıları evine ekmek götüremedi, sadece hamsi avcıları balık tutabildi. Doğanın tükenişi yetmiyormuş gibi koronavirüs de vurdu. Balıkçılar ne borç ödeyebildi

ne de evlerine ekmek götürebildi.”