Balkanlardan giriş yaptı! Beyaza büründü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

KENT MERKEZİNDE SAĞANAK YAĞIŞ

Edirne’nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların dışarıda olmaması mağduriyetlerin önüne geçti.

Ancak izinli olan vatandaşlar araçlarıyla caddelerdeydi. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.