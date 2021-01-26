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26.01.2021 - 22:35 | | İHA

Balkanlardan giriş yaptı! Beyaza büründü

Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli’de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Balkanlardan giriş yaptı Beyaza büründü

KENT MERKEZİNDE SAĞANAK YAĞIŞ

Edirne’nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların dışarıda olmaması mağduriyetlerin önüne geçti.

Ancak izinli olan vatandaşlar araçlarıyla caddelerdeydi. Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Balkanlardan giriş yaptı Beyaza büründü

 

 

    Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne’den giriş yaptıEdirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli’de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
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