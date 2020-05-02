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02.05.2020 - 18:54 | | DHA

Balkondan bakarken hayatını kaybetti!

Bahçelievler'de kız çocuğu balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Balkondan bakarken hayatını kaybetti!

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Çayırlı Sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu kız çocuğu Rama Korbalı evinin balkonundan bakarken, başına kurşun isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Esenyurt'ta 3 adet silahla birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
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