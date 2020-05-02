Balkondan bakarken hayatını kaybetti!

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Çayırlı Sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu kız çocuğu Rama Korbalı evinin balkonundan bakarken, başına kurşun isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Esenyurt'ta 3 adet silahla birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.