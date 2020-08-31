31.08.2020 - 13:08 | | DHA
Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandı
Adıyaman'da, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen Yusuf Ortaç(7), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda oynayan Yusuf Ortaç, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ortaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En kritik noktada 3 ay önce açıldı!Dürnyayı etkisi altına alancorona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor. Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.