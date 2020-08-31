Balkondan düşen 7 yaşındaki Yusuf yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkonda oynayan Yusuf Ortaç, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ortaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.