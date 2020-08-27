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27.08.2020 - 12:45 | | DHA

Balkondan evlerine girmeye çalışırken düşüp, yaralandılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anahtarlarını kaybettikleri 2'nci kattaki dairelerine balkondan girmeye çalışan E.A. (52) ve M.B. (38), giriş kattaki çıkış kapısının beton muhafazası üzerine düşerek yaralandı. İtfaiye tarafından kurtarılan iki arkadaş tedaviye alındı.

Balkondan evlerine girmeye çalışırken düşüp, yaralandılar

Olay, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Side Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1604 sokaktaki bir apartmanın 2'nci katında ikamet eden E.A. ve M.B. anahtarlarını kaybetti. Yaptıkları aramaya rağmen anahtarlarını bulamayan ikili dairelerine balkondan girmeye karar verdi. Bina giriş katından birinci kat balkonuna tırmanarak çıkan E.A. ve kendisine yardım eden arkadaşı M.B. birlikte dengelerini kaybederek yaklaşık olarak 1,5 metre yükseklikten giriş katta apartmanın çıkış kapısının muhafaza bölümündeki beton zemine düşerek yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı 2 arkadaş itfaiye ekiplerince bulundukları yerden alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. ve M.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bakan Hulusi Akar: Kabadayılık dönemi geçti!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'nın açıklamalarına yanıt veren Bakan Akar, 'Kabadayılık dönemi geçti, kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok' dedi.
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