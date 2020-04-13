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13.04.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Balkonlar şenlendi

Balkonlar şenlendi

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kentlerde pazar günü de sessizlik hakimdi. 64 milyon kişinin yaşadığı kentlerde fırıncılar ekmek dağıttı, belediyeler de sokak hayvanları besledi. Evlerinin balkonlarında konser verenler de vardı halay çekenler de... Temizlik görevlileri de boş kalan sokak ve caddeleri temizledi. 

Balkonlar şenlendi

48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul, Kadıköy’de yaşayan müzisyen Hakan Kaya (sağda) ile Alper Kalaycıklıoğlu komşuları için balkonda konser verdi.

31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdiİçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
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