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20.10.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Baltalı vahşet!

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde komşular arasında önceki gün araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Baltalı vahşet!
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

 

Kısa sürede büyüyen tartışma sopa ve baltaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 49 yaşındaki Mevlüt Çakır başına aldığı sopa, 45 yaşındaki eşi Asiye Çakır ise bacağına aldığı balta darbesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırlan Asiye Çakır’ın sağlık durumunun iyi olduğu, eşi Mevlüt Çakır’ın da yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olaya karışan Murat Özçelik (32), Mesut Özçelik (29) ve Cemal Özçelik (21) gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’ suçundan adliye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Asiye Çakır yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: “Arabamız onların sınırına geçtiği için enişteme küfür ederek ‘Nasıl buraya park edersiniz’ dediler. Oğlum aşağıya arabayı çekmeye iniyor küfür ediyorlar. Eşim ve biz de iniyoruz ondan sonra arabadan mı alıyor evden mi alıyor bilmiyorum. Balta ve sopalarla bize saldırıyorlar. Benim iki bacağıma da baltanın arka tarafıyla vuruyorlar. Eşimin kafasına vuruyorlar, kafası yarılıyor.”

Çiftin 18 yaşındaki kızı Aleyna Çakır da “Yaptıkları cinayete teşebbüs. Babam ölebilir. En ağır şekilde ceza almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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