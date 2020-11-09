Banka çalışma saatleri 9 Kasım 2020 bugün: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank...

İstanbul Valiliği esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme yapılmasını istemiş, kamu kurumlarında hamileler, kronik hastalar ve 65 yaş üstü için idari izinli sayılmaları kararı almıştı. Bazı bankalar da mart ayında uygulanan koronavirüs tedbirlerini yeniden devreye aldı. Bankalar, koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki banka çalışma saatleri kaç oldu? Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası, müşterilerine şu mesajı iletti:

"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."

ZİRAAT, HALKBANK, VAKIFBANK, YAPI KREDİ, AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında banka çalışma saatlerinde değişikliğe giden İş Bankası oldu. Diğer bankaların çalışma saatlerine yönelik bilgilendirme amaçlı SMS almadıysanız bankanızın resmi internet sitesine erişim sağlamanız yararlı olacaktır.