Banka çalışma saatleri 9 Kasım 2020 bugün: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank...
Banka çalışma saatleri değişti. Koronavirüs önlemlerinden biri olan bankaların çalışma saatleri tekrar düzenlendi. Bankaya giderek işlemlerini tamamlamak isteyen milyonlarca vatandaş, banka çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri bugün 9 Kasım 2020...
İstanbul Valiliği esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme yapılmasını istemiş, kamu kurumlarında hamileler, kronik hastalar ve 65 yaş üstü için idari izinli sayılmaları kararı almıştı. Bazı bankalar da mart ayında uygulanan koronavirüs tedbirlerini yeniden devreye aldı. Bankalar, koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki banka çalışma saatleri kaç oldu? Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası, müşterilerine şu mesajı iletti:
"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."
ZİRAAT, HALKBANK, VAKIFBANK, YAPI KREDİ, AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında banka çalışma saatlerinde değişikliğe giden İş Bankası oldu. Diğer bankaların çalışma saatlerine yönelik bilgilendirme amaçlı SMS almadıysanız bankanızın resmi internet sitesine erişim sağlamanız yararlı olacaktır.