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09.11.2020 - 09:27 |

Banka çalışma saatleri 9 Kasım 2020 bugün: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank...

Banka çalışma saatleri değişti. Koronavirüs önlemlerinden biri olan bankaların çalışma saatleri tekrar düzenlendi. Bankaya giderek işlemlerini tamamlamak isteyen milyonlarca vatandaş, banka çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri bugün 9 Kasım 2020...

Banka çalışma saatleri 9 Kasım 2020 bugün: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank...

İstanbul Valiliği esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme yapılmasını istemiş, kamu kurumlarında hamileler, kronik hastalar ve 65 yaş üstü için idari izinli sayılmaları kararı almıştı. Bazı bankalar da mart ayında uygulanan koronavirüs tedbirlerini yeniden devreye aldı. Bankalar, koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki banka çalışma saatleri kaç oldu? Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası, müşterilerine şu mesajı iletti:

"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."

ZİRAAT, HALKBANK, VAKIFBANK, YAPI KREDİ, AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında banka çalışma saatlerinde değişikliğe giden İş Bankası oldu. Diğer bankaların çalışma saatlerine yönelik bilgilendirme amaçlı SMS almadıysanız bankanızın resmi internet sitesine erişim sağlamanız yararlı olacaktır.

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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