Son dakika... Banka önünde corona virüs kuyruğu! Tek tek alınınca...

Son dakika haberine göre, Sincan'da çeşitli işlemleri yaptırmak için bankalara gelen müşteriler corona virüs tedbirlerine takıldı. Müşteriler, corona virüs tedbiri gerekçesiyle bankalara tek tek alınınca dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, içeri corona virüs gerekçesiyle tek tek alındıklarını belirterek kuyrukta yan yana sıra beklemelerinin çelişki oluşturduğunu söylediler.

Antalya'da da özel bir banka, corona virüs önlemleri kapsamında şubede yoğunluk oluşmasını engellemek için, kaldırımda sıraya geçilmesi uygulamasını hayata geçirdi.

Antalya'nın Lara Bölgesi'ndeki özel bir bankanın şube girişine de corona virüsle ilgili şube içerisinde yoğunluluk oluşmaması için hayata geçirilen uygulamalara ilişkin bilgilendirme yazısı konuldu. Hijyenik malzemelerle temizliğin yapıldığı vurgulanan yazıda, "Gişe önü lobi bekleme alanı müşteri sayımız ciddi yoğun olabilir ve sağlıklı olmayan bir ortam oluşabilir. Bu nedenle bu dönemde güvenlik çalışanımız, lobi alanı yoğunluğuna bakarak sizleri sırayla içeri alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Banka yönetimi bu duruma anlayış isterken, müşteriler de şube dışına çıkıp sıra bekledi. Banka müşterileri, "Sağlığımız için bu durum çok yerinde" yorumunu yaptı.