Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile gece yürülüğe girdi. Buna göre birçok mekan ve eğlence yeri geçeci süreyle kapatıldı. Peki, Banka, PTT, kargo açık mı?

BANKA, PTT, KARGO AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile dün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Banka, PTT ve kargolar açık olacak.