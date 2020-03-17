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17.03.2020 - 13:26 |

Banka, PTT, kargo açık mı?

Corona virüsü nedeniyle dün İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı ve birçok mekanın bugünden itibaren kapatıldığını belirtti. Bu gelişme sonrası vatandaşlar Banka, PTT, kargo açık mı? diye sormaya başladı. İşte detaylar...

Banka, PTT, kargo açık mı?

 

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile gece yürülüğe girdi. Buna göre birçok mekan ve eğlence yeri geçeci süreyle kapatıldı. Peki, Banka, PTT, kargo açık mı?

BANKA, PTT, KARGO AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile dün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Banka, PTT ve kargolar açık olacak.

Türkiye onu konuşuyor! 'Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek?'Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.
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