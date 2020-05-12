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12.05.2020 - 17:21 | | DHA

Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı

Antalya'da bir bankadan 50 bin lira kredi çeken Hüseyin Özer (61), eve geldikten sonra kontrol ettiği hesabında, 96 bin lira fazla olduğunu fark etti. Özer, parayı bankaya iade etti.

Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı

PTT emeklisi Hüseyin Özer, sabah saatlerindeki Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki özel bir banka şubesine giderek 50 bin lira kredi çekti. Masraflar düşüldükten sonra da 48 bin 175 lirayı alıp evine geldi. Cep telefonuna gelen iki mesaj üzerine internet bankacılığını kullanarak hesabını kontrol eden Özer, hesabında 96 bin lira fazla para olduğunu fark etti.

Telefonla bankanın müşteri hizmetlerini arayan Özer, "Parayı siz yatırmışsınız, o sizin paranız, kullanabilirsiniz" karşılığını aldı. Özer, öğle saatlerinde krediyi çektiği şubeye giderek, banka müdürüyle görüştü. Personel hatasından kaynaklandığı anlaşılan işlem düzeltildi.

Bankadan 50 bin lira kredi çekti, hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldı

'HAKKIMIZ OLMAYAN PARAYI ALMAYIZ'

Hüseyin Özer, "Kredi çekmek için sabah bankaya gittim. Görevli memur gerekli işlemleri yaptı. Kesintiler haricinde bana nakit olarak 48 bin 175 lira verdi. Parayı aldıktan sonra eve geldim. Bir süre sonra bankadan telefonuma mesaj geldi. Telefondan hesabıma baktığımda, 97 bin civarında para olduğunu gördüm. 2 kez 48 bin küsür lira hesabıma yatmış görünüyor. Bunun üzerine bankayı aradık. Oradan da 'Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz' dediler. Bankaya gidip yetkiliyle görüştük. Personel hatası olduğunu söylediler. Parayı iade ettim. Bunun üzerine çekeceğim konut kredisinde bize yardımcı olma sözü verdiler. Paraya ihtiyacımız var ama hakkımız olmayan parayı almayız" diye konuştu.

 

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