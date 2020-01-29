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29.01.2020 - 09:41 | | İHA

'Bankaya gidiyorum' diye çıktı bir daha dönmedi!

Muğla Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Cihat Türkay, 27 Ocak’ta yakınlarına 'bankaya gidiyorum' diyerek 48 EV 775 plakalı otomobiliyle Menteşe'ye geldi. Öğle saatlerinde evinden ayrılan gençten yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

'Bankaya gidiyorum' diye çıktı bir daha dönmedi!

İhbar üzerine harekete geçen jandarma gencin bulunması amacıyla yaptıkları incelemede Cihat Türkay’ın Menteşe ilçesinde bulunan katlı otoparka giriş-çıkış yaptığını tespit etti.

Türkay'ın ilçe merkezinden çıkış yapmadığı öğrenilirken, arama çalışmaları devam ediyor.

 

 

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