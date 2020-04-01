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01.04.2020 - 08:25 | | DHA

Bankayı soymaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir banka şubesine camını tornavida ile açarak giren kişi ile ona gözcülük eden suç ortağı, polis tarafından yakalandı.

Bankayı soymaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı

Olay, saat 04.00 sıralarında Şehit Nerves Bulvarı’nda meydana geldi. Emre B. ile Onur K.’dan biri gözcülük yaparken, diğer ise bir banka şubesinin camını, tornavida yardımıyla açtı.

Şüpheli içeriye girerken, alarmın çalması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Diğer şüpheli ise bankada gözaltına alındı. Polis, içeride yakaladığı şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bankadan aldığı tuzak paralar ayakkabısının içerisinden çıktı. Polis ekiplerinin üstlerini aramak istediği sırada, şüphelilerden birinin ‘Zaten kafa çok güzel’ dediği görüldü.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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