Banklar söküldü, yaşlıların verdiği tepki herkesi şoke etti

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için şehir içerisinde ki bankları söktü. Bankların söküm işlemleri sırasında, risk grubunda olmalarına rağmen yaşlı vatandaşların halen banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, “Biz şimdi nerede oturacağız” diyerek bankların sökülmesine tepki gösterdi.

Evde canı sıkıldığı için kent meydanına geldiğini belirten Muhlis Yılmaz, açık havada insanlara zarar vermeden oturdukları belirtip, “Açık havada insanlara mesafeli oturmaya çalışıyoruz. Açık hava temiz hava insanlara zarar vermeden oturuyoruz. Bunun artık bilincine vardık mesafeli oturuyoruz“dedi.

Bankların kaldırılmasını doğru bulmadığını belirten Halil Yeniyapan, ‘Buraları kaldırdılar nereye oturacağız’ diyerek tepki gösterdi. Yeniyapan, “Nerede oturacağız? Burayı kaldırdılar nerede oturacağız" dedi.

ÇORLU'DA DA BANKLAR KALDIRILDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin, Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Omurtak Caddesi üzerine konulan banklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Vatandaşların bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla kaldırılan banklar, kamyonlara konularak götürüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bankların, Evinde Kal Türkiye kampanyasına destek vermek amacı ile kaldırıldığını söyledi. Albayrak, belediye ekiplerinin birçok ilçede parklarda bulunan bankları da kaldırdığını belirterek, "Hepimizin tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Evinde Kal Tekirdağ olarak kampanyaya destek veriyoruz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına, tüm ilçelerimizde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Parklardan otobüs terminallerine, ibadethanelerden kamu binalarına, toplu taşıma araçlarından sivil toplum kuruluşlarının çalışma ofislerine kadar tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını yapmıştır, bundan sonra da planlı bir şekilde yapmaya devam edecektir. Koronavirüs ile ilgili korunma tedbirleri konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmalarımız da bir yandan devam etmektedir dedi.