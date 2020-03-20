Yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede kapsamında zor durumda kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar Esenyurt Meydanında bulunan banklarda oturmaya devam etti. Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, önce vatandaşları dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Ekipler corona virüs tehlikesine karşı vatandaşları tek tek oturdukları banklardan kaldırdı. Vatandaşların uyarıları dinlememesi üzerine bu kez meydanda bulunan bankların çevresi demir bariyerler ile çevrildi. Ekipler, daha sonra meydan çevresinde ve banklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Ayrıca Meydanda bulunan caminin avlusu da dezenfekte edildi. Cuma namazını camide kılamayan vatandaşlarda bu durumdan üzgün olduklarını evlerine gidip namazlarını kılacaklarını söyledi.

"KIYAMA DURAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZÜNTÜM VAR"



Secdeye varamadığı için üzgün olduğunu belirten Fevzi Yıldırım, “Kıyama duramadığımız için üzüntüm var. Allah devletimize milletimize yardım etsin. Şuan için cami kapalı gidip evimde namazımı kılacağım” dedi.

"BELEDİYEMİZ İYİ TEDBİRLERİNİ ALIYOR"



Cuma namazını camide kılamadığı için evde kılacağını söyleyen Ekrem Kotancı, “Şimdi namaz kılmamıza izin vermediler. Eve gidip kılacağım. Devletimiz güçlüdür. Belediyemiz iyi tedbirlerini alıyor” diye konuştu.