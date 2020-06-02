Banyoda saksı içinde kenevir yetiştirmişler

Çeşmeli Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu madde kullanıldığı ve bulundurulduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Söz konusu adreste yapılan aramada, evin banyosundaki 2 saksı içine dikilmiş 50-60 santimetre boylarında kenevir bitkisi ile 1 kilo 20 gram esrar ele geçirildi.

Evde bulunan 7 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.