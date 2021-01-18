Baraj doluluk oranları ne kadar arttı? İstanbul'da barajların doluluk oranları ne kadar arttı?
Son dönemin en kurak dönemlerinden birini yaşayan ülkemizde son bir haftadır aralıklarla etkili olan yağmur ve hafta sonu boyunca etkili olan kar yağışının ardından baraj doluluk oranları araştırma konusu olmaya başladı. Yağışlardan önce % 20 seviyelerinin altına kadar inen İstanbul'daki baraj doluluk oranları yağışlar ile birlikte yükselişe geçti. Peki İstanbul'daki barajlarda son durum ne?
Barajların doluluk oranları merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son yılların en kurak mevsimini geçiren ülkemizde Ekim, Kasım ve Aralık aylarından beklenilen yağışlar bir türlü gelmedi. Havanın kurak geçmesinin ardından birçok ilde baraj suları son yılların en düşük seviyelerini görmeye başladı. Son bir haftadır aralıklı periyotlar halinde İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları da artmaya başladı. Peki İstanbul'da barajlarda doluluk oranı ne kadar oldu?
İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?
İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranları 17 Ocak verisine göre % 29,48 seviyelerine yükseldi. Bu seviye yağışlardan önce % 20 seviyesinin altına gerilemişti.