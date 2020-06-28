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28.06.2020 - 13:49 | | İHA

Baraj göleti iki arkadaşa mezar oldu!

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren Talha Açıkgöz (17) ve arkadaşı Hüseyin Horuz (19) boğuldu.

Baraj göleti iki arkadaşa mezar oldu!

Çelikhan'daki Çat Barajı göletine dün öğleden sonra serinlemek için giren Talha Açıkgöz ve arkadaşı Hüseyin Horuz, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köylüler, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı polisinden yardım istedi.

Bölgeye gelen dalgıç polisler, gölette Açıkgöz ile Cantürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Talha Açıkgöz ve arkadaşı Hüseyin Horuz cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yanan suyu görenler gözlerine inanamıyorDÜZCE'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.
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