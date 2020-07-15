MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Baraj gölünde dalış yapan ekip, '15 Temmuz' pankartı açtılar!
ABONE OL
15.07.2020 - 13:51 | | DHA

Baraj gölünde dalış yapan ekip, '15 Temmuz' pankartı açtılar!

Amasya’da, Değirmendere Baraj Gölü'ne tüplü dalış yapan ekip, '15 Temmuz destanı' yazılı pankartı açtı.

Baraj gölünde dalış yapan ekip, '15 Temmuz' pankartı açtılar!

Kentte, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı su altı ve su üstü arama- kurtarma ekibi, Değirmendere Baraj Gölü'ne tüplü dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, suyun 14 metre derinliğinde, darbe girişimi gecesinden görsellerin yer aldığı '15 Temmuz destanı' yazılı pankartı açtı.

 

 

Avcılar'da halk otobüsü kaza yaptı!İstanbul Avcılar’da şoförünün rahatsızlandığı belirtilen halk otobüsü kaza yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YKS sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2020?

Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı 2020?

Sıradaki Haber