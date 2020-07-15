Baraj gölünde dalış yapan ekip, '15 Temmuz' pankartı açtılar!

Kentte, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı su altı ve su üstü arama- kurtarma ekibi, Değirmendere Baraj Gölü'ne tüplü dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, suyun 14 metre derinliğinde, darbe girişimi gecesinden görsellerin yer aldığı '15 Temmuz destanı' yazılı pankartı açtı.