Baraj gölüne uçtular! Korku dolu anlar

Kaza, saat 18.30 sıralarında Almus ilçesi Karadere Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Murtaza Aslan (55) yönetimindeki 34 FJY 89 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Almus Baraj Gölü'ne uçtu. Bu sırada gölde bulunan balıkçı teknesindeki kişiler, suya gömülen araçtaki 4 kişiyi kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan araçtaki Aşur, Zeynep ve İpek Aslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.