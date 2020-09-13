MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Baraj gölüne uçtular! Korku dolu anlar
ABONE OL
13.09.2020 - 21:23 | | DHA

Baraj gölüne uçtular! Korku dolu anlar

Tokat'ın Almus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç Almus Baraj Gölü'ne uçtu. Suya gömülen araçtaki 4 kişi, bu sırada gölde bulunan balıkçı teknesindeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Almus ilçesi Karadere Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Murtaza Aslan (55) yönetimindeki 34 FJY 89 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Almus Baraj Gölü'ne uçtu. Bu sırada gölde bulunan balıkçı teknesindeki kişiler, suya gömülen araçtaki 4 kişiyi kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan araçtaki Aşur, Zeynep ve İpek Aslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 

 

Tokatt'ta otomobil baraj gölüne uçtuTokat'ın Almus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç Almus Baraj Gölü'ne uçtu. Suya gömülen araçtaki 4 kişi, bu sırada gölde bulunan balıkçı teknesindeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğum günü partisi pahalıya patladı! Sosyal medyada ortaya çıktı

Doğum günü partisi pahalıya patladı! Sosyal medyada ortaya çıktı

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Sıradaki Haber