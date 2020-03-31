Baraj 3. bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Baraj dizisinin bu akşam özel bölümü ekrana gelecek. Diziyi sıkı bir şekilde takip edenler şimdi Baraj yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? sorusuna cevap arıyor.

BARAJ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Corona virüsü nedeniyle birçok dizinin setlerine ara verilirken Baraj dizisinin yeni bölümünün bu nedenle ekrana gelmeyeceği düşünülüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.

Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.