Barajlardaki su oranı % 30’a çıktı

İstanbul’da geçen haftadan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışıyla birlikte barajlardaki su seviyesi yüzde 10 artış göstererek ortalama yüzde 30.10 düzeyine çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 30.10 olarak ölçüldü. Yağışlar öncesi 8 Ocak’ta su seviyesi yüzde 19.16 seviyesindeydi. En son ölçümde su miktarı Istrancalar’da yüzde 92.86, Terkos’ta yüzde 31.83, Sazlıdere’de yüzde 10.30, Alibey’de yüzde 40.47, Büyükçekmece’de yüzde 29.76, Ömerli’de yüzde 25.89, Darlık’ta yüzde 48.78, Elmalı’da yüzde 32.42, Kazandere’de yüzde 33.69 ve Pabuçdere’de yüzde 15.36 olarak kaydedildi.

Dolmasına daha çok var

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 256 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde 8 Ocak’ta ise su miktarı 160 milyon metreküpe kadar gerilemişti. İstanbul’da kış döneminde günlük ortalama 2.7 milyon metreküp su tüketiliyor. Yağışlara karşın barajlardaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. 2014’te barajlardaki su oranı yüzde 33.53 seviyesinde bulunuyordu.

Trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu

İstanbul’da geçen cuma başlayan kar yağışı dün de kentin birçok yerinde etkili oldu. Dün sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrası Şişli, Beyoğlu, Fatih başta olmak üzere ana arter ve caddeler dışında her yer beyaz örtüyle kaplandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde özel araçları ve toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Haliç Köprüsü ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Mahalle aralarında ve caddelerde de kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bazıları da yol kenarına çekerek yoğunluk oluşturdu. Anadolu Yakası’nda da özellikle Üsküdar Altunizade ve Kısıklı semtlerinde yoğun kar yağışı gerçekleşti. Metrobüs ve Marmaray seferlerinde yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulaması verilerine göre, dün hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü İstanbul’da sabah saatlerinde zaman zaman yüzde 85’e çıkan trafik yoğunluğu saat 11.10 itibarıyla yüzde 47’ye geriledi. Buzlanma nedeniyle kazalar da meydana geldi.

ÜNAL ÇAM Milliyet