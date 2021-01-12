Barajlardaki su yağmurla arttı

İstanbul’da iki günlük yağış, barajların su seviyesine yüzde 2 katkıda bulundu. Hafta sonunda aralıklı yağış sonrası İstanbul’un barajlarındaki su seviyesinin ortalaması 1.97 puan artışla yüzde 21.13’e çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 21.13 olarak ölçüldü. Yağışlar öncesi su seviyesi yüzde 19.16 idi. Su miktarı Istrancalar’da yüzde 77.37, Terkos’ta yüzde 21.98, Sazlıdere’de yüzde 5.65, Alibey’de yüzde 32.62, Büyükçekmece’de yüzde 19.08, Ömerli’de yüzde 17.58, Darlık’ta yüzde 45.66 olarak kaydedildi.

Kritik seviyelere indi

Kente su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 176 milyon metreküp seviyesinde yer alıyor. İstanbul’da kışın günlük ortalama 2.8 milyon metreküp su tüketiliyor. İstanbul’a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen’den de 2020’de 501 milyon 395 bin metreküp su alındı Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da arttı. Meteoroloji yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı. İstanbul’da perşembe gününden sonra kar yağışı da bekleniyor.

Yıllar içindeki doluluk oranları

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, 11 ocak tarihi baz alındığında 2005’te yüzde 43.52, 2006’da yüzde 79.04, 2007’de yüzde 56.32, 2008’de yüzde 26.11, 2009’da yüzde 46.05, 2010’da yüzde 94.17, 2011’de yüzde 85.09, 2012’de yüzde 62.42, 2013’te yüzde 64.67, 2014’te yüzde 34.64, 2015’te yüzde 75.04, 2016’da yüzde 63.88, 2017’de yüzde 59.86, 2018’de yüzde 66.09, 2019’da 87.72, 2020’de yüzde 52.42, 2021’de ise yüzde 21.13 olarak gerçekleşti.