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21.02.2021 - 12:08 | | DHA

Barbaros Hayreddin Paşa Tuzla Limanı'na geldi!

Doğu Akdeniz'de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', Tuzla Limanı'na ulaştı. Geminin limana giriş yaptığı anlar ise havadan görüntülendi.

Barbaros Hayreddin Paşa Tuzla Limanı'na geldi!

Doğalgaz ve petrol aramalarından kullanılmak üzere 2013 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç'ten satın alınan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayreddin Paşa', bir süredir Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyordu.

Çalışmalara ara veren 'Barbaros Hayreddin Paşa', Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan, İstanbul'un Tuzla'ya ulaştı.

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Tuzla Tersanesinde bakıma alınan geminin limana giriş yaptığı anlar havadan görüntülendi.

 

 

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