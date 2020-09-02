02.09.2020 - 11:23 | | DHA
Barış Atay'ı darp ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Kadıköy'de önceki gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Saldırıya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi tespit etmiş, bu kişilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Polisin, tespit ettiği dördüncü kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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