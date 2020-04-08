Barış gönüllüsü Torres de koronavirüse yenik düştü

Güney Amerika ülkesi Küba, yerkürede etkilemediği ülke kalmayan Kovid-19 hastalığından en az zarar gören ülkelerden biri. Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden olan Küba’nın başkenti Havana’da yaşayan Küba Müslüman Toplum Kanaat Önderi İslam Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Pedro Yahya Lazo Torres (68), virüse bağlı hayatını kaybeden sekiz kişiden biri oldu. Sosyoloji profesörü olan Torres’in da hastalığı turistlerden kaptığı düşünülüyor. Virüs belirtilerini çok geç gösteren ve hastalığı ayakta geçirirken durumu kötüleşen Torres’in yoğun bakımda iki gün kaldıktan sonra öldüğü öğrenildi. Kronik böbrek hastası Torres’in 1 Nisan günü öldüğünü söyleyen arkadaşı emekli Albay Feza Güllü, “Askeri tatbikat sırasında donan ayaklarımdan birini kurtaran kişiydi Torres. 10 ay kaldığım Küba’nın Sağlık Bakanlığı MiNSAP Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nancy Borrego verdi bana haberi. Borrego, hastalığın geç teşhis edildiğini söyledi. Erken teşhis edilse şansı yükselirdi. Fakat hiç belirti göstermemiş. Akciğerleri saran virüs, antikor nakline fırsat bırakmadan 2 gün yoğun bakımda kalan Torres’i böbrek yetmezliğiyle hayatını kaybetmesine neden olmuş” dedi.

‘Mezarı Türkiye yapsın’

Torres’in aynı gün defnedildiğini söyleyen Güllü, “Gerçek bir Türk dostu ve iyilik abidesiydi. Sadece Müslüman topluma değil, yardıma ihtiyacı olan herkese koşardı. Defin işlemleri eşi Prof. Dr. Fatima Lazo Torres ile Türkiye’nin Küba Elçiliği’ne bağlı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Güney Amerika Müslüman Toplumlar Küba Masası Şefliği’nce yapıldı. Prof. Dr. Torres için Türkiye’deki yerli seramik üreticileri ile görüşerek Anadolu motifli mezar taşı yaptırmak için çabalıyorum. Mezarı sadece toprakla kapatıldı. Ona dünya barışına katkısını anlatan bir mezar taşı yapılması Türkiye’ye düşer” açıklamasında bulundu.

Küba’nın virüsle mücadelesi

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığına göre Küba’da 320 koronavirüs vakası bulunuyor. Sadece sekiz ölüm gerçekleşirken 15 kişi de tedavi oldu. Biyoteknoloji önderi Küba, Avrupa ülkelerine tıbbi destek vermeye devam ederken hastalığın yayılmasını önlemek için tıp fakültelerinde okuyan 28 bin doktor adayı gönüllü olmuştu. Doktor adayları evleri dolaşarak virüse karşı bilinçlendirme yaparken hastanelerde de görev alıyor. Küba, önceki yıllarda MERS ve SARS virüslerine karşı ürettiği serum ve ilaçlarla da dünyanın takdirini toplamıştı.