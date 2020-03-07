Barış Pehlivan tutuklandı

Oda TV’nin ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı’ başlıklı haberi nedeniyle genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan yürütülen soruşturma kapsamında dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı tarafından ifadeye çağrıldı. Pehlivan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



Burada sorgusu yapılan Pehlivan, “Oda TV ve ben hiçbir MİT mensubunun ve ailesinin kimliğini yaptığı görevi, hakkındaki bir belgeyi, hakkındaki Türk istihbaratını zarar verecek bir bilgiyi sayfasına taşımamışızdır. Aksine MİT mensubu şehidimizin ailesini de koruma içgüdüsü ile birçok bölüme otosansür uygulamışızdır. Ben bu haberde hiçbir suç unsuru görmüyorum” dedi. Mahkeme kararında söz konusu haberin MİT faaliyetleri yanı sıra şehit yakınlarının dahi can güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek aleniyette yapılmış oluşu, ailesine ait bilgilerin yer almasının istihbarat faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Pehlivan, hakkındaki suçun ağırlığı ve önemi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle ‘İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan tutuklandı.