04.01.2021 - 10:51 | | milliyet.com.tr
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.