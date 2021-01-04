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04.01.2021 - 10:51 | | milliyet.com.tr

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKlı etkisiz hale getirildi

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