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01.02.2021 - 12:52 |

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan sürücü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

Kaza saat 10.00 sıralarında Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Zafer A.'nın (33) kullandığı 34 CYY 680 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Motosiklet daha sonra yan yatarak kaymaya başladı. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun yapıldığını duyurdu. Operasyonla ilgili Emniyet'ten açıklama geldi.
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