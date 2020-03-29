Bariyerlere Ã§arpan otomobil takla attÄ±: 2 yaralÄ±

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu TavÅŸancÄ±l mevkiinde meydana geldi. Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne giden Ä°sa GÃ¼ngÃ¶r yÃ¶netimindeki 34 CCN 080 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ bariyerlere Ã§arparak takla attÄ±.

KazayÄ± gÃ¶renlerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araÃ§ iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan Ä°sa GÃ¼ngÃ¶r ile Bilgihan KayayÄ± kurtardÄ±. Yaralanan 2 kiÅŸi, 112 Acil ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza nedeniyle ulaÅŸÄ±m kontrollÃ¼ saÄŸlanÄ±rken, kaza yapan aracÄ±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ulaÅŸÄ±m normale dÃ¶ndÃ¼. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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