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29.03.2020 - 04:03 | | DHA

Bariyerlere çarpan otomobil takla attÄ±: 2 yaralÄ±

Kocaeli'nin DilovasÄ± ilÃ§esinde bariyerlere Ã§arpan otomobilin takla atmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Bariyerlere çarpan otomobil takla attÄ±: 2 yaralÄ±

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu TavÅŸancÄ±l mevkiinde meydana geldi. Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne giden Ä°sa GÃ¼ngÃ¶r yÃ¶netimindeki 34 CCN 080 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ bariyerlere Ã§arparak takla attÄ±.

Bariyerlere Ã§arpan otomobil takla attÄ±: 2 yaralÄ±

KazayÄ± gÃ¶renlerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araÃ§ iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸan Ä°sa GÃ¼ngÃ¶r ile Bilgihan KayayÄ± kurtardÄ±. Yaralanan 2 kiÅŸi, 112 Acil ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza nedeniyle ulaÅŸÄ±m kontrollÃ¼ saÄŸlanÄ±rken, kaza yapan aracÄ±n yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ulaÅŸÄ±m normale dÃ¶ndÃ¼. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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TopkapÄ±- Mescid-i Selam TramvayÄ±â€™nda yangÄ±nÄ°stanbul Sultagazi'de TopkapÄ±-Mescid-i Selam Tramvay HattÄ±'nda çalÄ±ÅŸan bir tramvayda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Az sayÄ±daki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangÄ±na kÄ±sa sürede müdahale etti.
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