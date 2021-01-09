Bariyerlere Ã§arpan TIR, otoyolu kapattÄ±

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09.01.2021 - 00:19 | | DHA

Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattÄ±

Koaceli'ninÂ KartepeÂ ilÃ§esinde,Â TEM Otoyolunda kontrolden Ã§Ä±kanÂ TIR, Ã¶nce bariyerlere, ardÄ±ndanÂ daÂ otomobile Ã§arptÄ±. TEM Otoyolu Ankara yÃ¶nÃ¼ ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken,Â uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu.Â

Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattÄ±

Kaza,Â saatÂ 22.30 sÄ±ralarÄ±nda TEM OtoyoluÂ KartepeÂ AcÄ±suÂ mevkiisinde meydana geldi.Â Ankara yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ YaÅŸar SarÄ±yer yÃ¶netimindeki 06 CCD 512 plakalÄ± TIR, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ Ã¶nceÂ bariyerlere, ardÄ±ndan da savrularak Hidayet Ã‡akmak yÃ¶netimindeki 34 CES 751 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Kazada yaralanan olmazken,Â TIRÄ±n yolu kapatmasÄ± sonucu TEM Otoyolu Ankara yÃ¶nÃ¼ ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±, yoldaÂ uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. UlaÅŸÄ±m bir sÃ¼re dinlenme tesisi iÃ§erisinden saÄŸlanÄ±rken, kaza yapan araÃ§larÄ±n Ã§ekiciÂ ile kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ yolÂ tekrarÂ ulaÅŸÄ±maÂ aÃ§Ä±ldÄ±.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

TopraÄŸÄ±n altÄ±nda ateÅŸ çÄ±ktÄ±!Konya'nÄ±n KarapÄ±nar ilçesinin KayalÄ± Mahallesi'nde, toprak altÄ±ndan çÄ±kan metan gaz kaynaklÄ± ateÅŸ, paniÄŸe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. BurasÄ± daha önce sazlÄ±k ve bataklÄ±k olduÄŸundan su da kuruduÄŸu için metan gaz kaynaklÄ± ateÅŸ çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ncelemelerini yapÄ±p, bu bölgede önlem alacaklarÄ±nÄ± söylediler" dedi.
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