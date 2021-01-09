Bariyerlere Ã§arpan TIR, otoyolu kapattÄ±

Kaza,Â saatÂ 22.30 sÄ±ralarÄ±nda TEM OtoyoluÂ KartepeÂ AcÄ±suÂ mevkiisinde meydana geldi.Â Ankara yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ YaÅŸar SarÄ±yer yÃ¶netimindeki 06 CCD 512 plakalÄ± TIR, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ Ã¶nceÂ bariyerlere, ardÄ±ndan da savrularak Hidayet Ã‡akmak yÃ¶netimindeki 34 CES 751 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Kazada yaralanan olmazken,Â TIRÄ±n yolu kapatmasÄ± sonucu TEM Otoyolu Ankara yÃ¶nÃ¼ ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±, yoldaÂ uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. UlaÅŸÄ±m bir sÃ¼re dinlenme tesisi iÃ§erisinden saÄŸlanÄ±rken, kaza yapan araÃ§larÄ±n Ã§ekiciÂ ile kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ yolÂ tekrarÂ ulaÅŸÄ±maÂ aÃ§Ä±ldÄ±.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â