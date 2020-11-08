Barolar temsilde ‘eşit’

Yönetmelikle birden fazla baronun bulunduğu illerdeki adli yardım bürosunun işleyiş esasları belirlendi. Buna göre, çoklu baronun bulunduğu ilde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak.

50 avukat

Adli yardım bürosunda, barolar arasında eşit dağıtılmak şartıyla en fazla 50 avukat görevlendirilebilecek. Büroya, bir nolu barodan başlamak üzere her ay sıra ile dönüşümlü olarak sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlık edecek ve eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılacak. Ayrıca, adli yardım bürosunda görev yapacak toplam personel sayısı, barolarca birlikte kararlaştırılacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım hizmeti ile görevlendirilecek avukatlara ilişkin tek liste yapılacak. Görevlendirmeye ilişkin esaslar, adli yardım bürosunca belirlenecek ve baroların onayına sunulacak. Uyuşmazlık olması halinde ise TBB Yönetim Kurulu kesin kararı verecek. Adli yardımla görevlendirilen avukatın ücreti ise kayıtlı olduğu baro tarafından ödenecek.