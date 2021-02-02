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02.02.2021 - 16:48 | | DHA

Bartın açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de Bartın'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bartın açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünün Karadeniz'de Bartın’ın Kurucaşile ilçesinin 3.08 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 16.02'de meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde olan deprem, Kurucaşile'nin yanı sıra Amasra ve Kastamonu'nun Cide ilçesinde de hissedildi.

Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, "Depremi 3-4 saniye hissettik. Herhangi bir hasarımız yok. Halkımıza geçmiş olsun" dedi.

İskenderun açıklarında hortum oluştuİskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortum, kameralara yansıdı.
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