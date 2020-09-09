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09.09.2020 - 09:23 | | DHA

Bartın'da 2 katlı metruk bina yandı

Bartın’da 2 katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bartın'da 2 katlı metruk bina yandı

Kırtepe Mahallesi Tosunoğlu Sokak'ta, Murat Arifoğlu’na ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap metruk binada, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Bartın Belediyesi’ne ait 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, 2 saatte kontrol altına aldı. Mahallelinin korku yaşadığı yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, soğutma çalışmalarına sabah saatlerine kadar devam etti.

 

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