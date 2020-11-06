06.11.2020 - 10:22 | | AA
Bartın'da bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Bartın'da, bir evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasının ardından Bayıryüzü köyünde oturan M.K'nın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca,1 av tüfeği, 1 kama ve 295 fişek bulundu.
Gözaltına alınan M.K, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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