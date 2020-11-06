MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
ABONE OL
06.11.2020 - 10:22 | | AA

Bartın'da bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Bartın'da, bir evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Bartın'da bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasının ardından Bayıryüzü köyünde oturan M.K'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca,1 av tüfeği, 1 kama ve 295 fişek bulundu.

Gözaltına alınan M.K, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deprem felaketinde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı böyle görüntülendiİzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Alsancak’ta atıl vaziyette bulunan viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi

Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Sigara içme yasağı olan iller! Hangi illerde sigara içme yasağı var?

Sigara içme yasağı olan iller! Hangi illerde sigara içme yasağı var?

Sıradaki Haber