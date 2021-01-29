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29.01.2021 - 17:15 | | DHA

Bartın'da gençler arasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bartın'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada
Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada
Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada
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​Olay, öğle saatlerinde, Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, gençler birbirine küfürler etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip, 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İki grup arasında kavga çıktı! 6 kişi gözaltına alındıBartın'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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