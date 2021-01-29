29.01.2021 - 17:15 | | DHA
Bartın'da gençler arasında kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bartın'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, gençler birbirine küfürler etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip, 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.