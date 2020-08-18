18.08.2020 - 14:23 | | DHA
Bartın'da iş insanı tabancayla intihar etti
Bartın’da mermer üretimi yapan fabrikanın sahibi Zekai A. (59), evinin bahçesinde tabancasıyla intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Şiremirçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte mermer işletmeciliği yapan Zekai A., evinin bahçesinde iddialara göre kendine ait tabaca ile başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Silah sesini duyan aile bireyleri, dışarı çıktıklarında Zekai A.'yı yerde kanlar içinde gördü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Zekai A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Zekai A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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