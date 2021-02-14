Bartın'da kolonya içen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyünde oturan Şaban Kesim, iddiaya göre dün evde kolonya içti. Görme bozukluğu yaşayan Kesim'in yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Kesim, yoğun bakıma alındı. Kesim, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hastanenin yoğun bakım sevisinde yaşamını yitirdi.
Kadir Topbaş'a veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cenaze töreninden açıklamalarTedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.