MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da kolonya içen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
14.02.2021 - 16:23 | | DHA

Bartın'da kolonya içen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Bartın'da kolonya içtiği iddia edilen 57 yaşındaki Şaban Kesim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bartın'da kolonya içen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyünde oturan Şaban Kesim, iddiaya göre dün evde kolonya içti. Görme bozukluğu yaşayan Kesim'in yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Kesim, yoğun bakıma alındı. Kesim, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hastanenin yoğun bakım sevisinde yaşamını yitirdi.

Kadir Topbaş'a veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cenaze töreninden açıklamalarTedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte tüm detaylar... Okullar ne zaman açılacak? Yarın tüm okullar açılıyor mu, liseler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

İşte tüm detaylar... Okullar ne zaman açılacak? Yarın tüm okullar açılıyor mu, liseler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Elektrik faturalarını devlet ödüyor! Aylık 118 lira

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Bartın'da kolonya içen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Bartın'da kolonya içen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet