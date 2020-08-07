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07.08.2020 - 20:13 | | DHA

Bartın'da plajlara corona virüs önlemi

Bartın Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında plajların kapasitelerinin belirlenerek üzerinde kişi alınmamasına karar verdi.

Bartın'da plajlara corona virüs önlemi

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını  açıkladı.

Bartında plajlara corona virüs önlemi

Koronavirüs ile mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla, plajlarda kalabalık oluşmasını engellemek için tüm plajların kapasitelerinin  belirlenmesi, bunu belirten tabelalar konulmasına, belirlenen kapasite dışında kişilerin plaja girişine izin verilmemesine karar verildi. Bartın Valiliği ayrıca, Kovid-19 tedbirlerinin ihlallerinin ihbar edilmesi için 'Alo 179' şikayet ve ihbar hattının kurulduğunu açıkladı.

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