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21.02.2020 - 11:11 | | DHA

Bartın'da yamaçtan yuvarlanan inek, vinçle kurtarıldı

Bartın’da, arazide otlarken, yamaçtan yuvarlanan inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Bartın'da yamaçtan yuvarlanan inek, vinçle kurtarıldı

Arıönü köyünde yaşayan Caymaz Yıldırım, dün otlaması için ineğini araziye bıraktı. İnek, akşam saatlerinde arazide yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre aşağıda, ağaç dallarına takılan ineğini fark eden Yıldırım, jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köye vinç getirildi. İnek, vücuduna bağlanan halatla vinçle alınarak traktörün römorkuna indirildi. İnek, veteriner kontrolü yapıldıktan sonra Caymak Yıldırım’a teslim edildi. İneğin kurtarılma anı ise vinç operatörü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Bartında yamaçtan yuvarlanan inek, vinçle kurtarıldı

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