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23.07.2020 - 13:12 | | DHA

Bartın'daki cinayetin sır perdesi aralandı! Üvey amcası tarafından öldürülmüş

Bartın’da, oğlu tarafından ormanda yaralı bulunan Kadir Öncü (50), hastanede hayatını kaybetti. Başında bulunan saçmadan yola çıkan jandarma özel ekibi, cinayeti işleyenin Kadir Öncü’nün üvey amcası Hüseyin Öncü olduğunu ortaya çıkardı.

Bartın'daki cinayetin sır perdesi aralandı! Üvey amcası tarafından öldürülmüş

Bartın’ın Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü, salı günü akşam saatlerinde hayvanlarını almak için ormanlık alana gitti. Öncü eve dönmeyince, oğlu babasını ormanda aramaya başladı. Ormanda oğlu tarafından yaralı halde bulunan Kadir Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kafatasında saçma tespit edilen Öncü’nün ölümüyle ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Özel ekip köye giderek, Öncü’nün yakın komşu ve üvey amcası Hüseyin Öncü'nün ifadesini aldı. Gözaltında yapılan çapraz sorgusunda Hüseyin Öncü cinayeti işlediğini itiraf etti. Hüseyin Öncü'nün, Kadir Öncü’yü vurduğu tüfek de evde bulundu. Hüseyin Öncü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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