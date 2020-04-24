Başakşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Başakşehir Mahallelerinin Posta Kodları

İşte Başakşehir posta kodu ve İstanbul Başakşehir mahallelerinin posta kodları.



Başakşehir Posta Kodu



Başakşehir, İstanbul'un ilçelerinden biridir. Her ilçenin de kendisine ait olan bir posta kodu bulunmaktadır. Bu bakımdan İstanbul'un Başakşehir ilçesine posta gönderimi yapacak olan pek çok kimse ilgili ilçenin posta kodu nedir sorusunun cevabını merak etmekte ve araştırma yapmaktadır. Bu sorunun cevabı ise, Başakşehir ilçesinin posta kodu 34494



İstanbul Başakşehir Mahalleleri Posta Kodları



İstanbul Başakşehir mahallelerinin posta kodları pek çok insanın merak ettiği ve araştırdığı konulardandır. Buna göre Başakşehir ilçesinin mahallelerine ait olan posta kodları şunlardır;



Altınşehir Mahallesi Posta Kodu 34494,

Güvercintepe Mahallesi Posta Kodu 34494,

Kayabaşı Mahallesi Posta Kodu 34494,

Şahintepe Mahallesi Posta Kodu 34494,

Bahçeşehir 1.kısım Mahallesi Posta Kodu 34488,

Bahçeşehir 2.kısım Mahallesi Posta Kodu 34488,

Başakşehir Merkez İlçe Posta Kodu 34480,

Başakşehir 2.etap Mahallesi Posta Kodu 34480,

Başakşehir5.etap Mahallesi Posta Kodu 34480,

Başakşehir İkitelli Posta Kodu 34490,

Organize Sanayi Bölgesi Posta Kodu 34490,

Ziyagökalp Mahallesi Posta Kodu 34490,

Başakşehir Merkezköy Posta Kodu 34494,

Şamlar Mahallesi Posta Kodu 34494