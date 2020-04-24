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24.04.2020 - 18:08 |

Başakşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Başakşehir Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, ilişkili olduğu il ve ilçenin mahallesine kadar olan kısmının elektronik şekildeki tarifi olmaktadır. Özellikle de posta gönderimleri söz konusu olduğunda önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı insanların gönderimleri için kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri gereken bir durum oluşturmaktadır. Sizin için Başakşehir posta kodu nedir? İstanbul Başakşehir mahallelerinin posta kodları konusunu detaylarıyla derledik.

Başakşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Başakşehir Mahallelerinin Posta Kodları

İşte Başakşehir posta kodu ve İstanbul Başakşehir mahallelerinin posta kodları.

Başakşehir Posta Kodu

Başakşehir, İstanbul'un ilçelerinden biridir. Her ilçenin de kendisine ait olan bir posta kodu bulunmaktadır. Bu bakımdan İstanbul'un Başakşehir ilçesine posta gönderimi yapacak olan pek çok kimse ilgili ilçenin posta kodu nedir sorusunun cevabını merak etmekte ve araştırma yapmaktadır. Bu sorunun cevabı ise, Başakşehir ilçesinin posta kodu 34494

İstanbul Başakşehir Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul Başakşehir mahallelerinin posta kodları pek çok insanın merak ettiği ve araştırdığı konulardandır. Buna göre Başakşehir ilçesinin mahallelerine ait olan posta kodları şunlardır;

Altınşehir Mahallesi Posta Kodu 34494,
Güvercintepe Mahallesi Posta Kodu 34494,
Kayabaşı Mahallesi Posta Kodu 34494,
Şahintepe Mahallesi Posta Kodu 34494,
Bahçeşehir 1.kısım Mahallesi Posta Kodu 34488,
Bahçeşehir 2.kısım Mahallesi Posta Kodu 34488,
Başakşehir Merkez İlçe Posta Kodu 34480,
Başakşehir 2.etap Mahallesi Posta Kodu 34480,
Başakşehir5.etap Mahallesi Posta Kodu 34480,
Başakşehir İkitelli Posta Kodu 34490,
Organize Sanayi Bölgesi Posta Kodu 34490,
Ziyagökalp Mahallesi Posta Kodu 34490,
Başakşehir Merkezköy Posta Kodu 34494,
Şamlar Mahallesi Posta Kodu 34494

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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