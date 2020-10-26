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26.10.2020 - 10:37 | | DHA

Başakşehir'de asansör boşluğuna düşen adam kurtarıldı

Başakşehir'de sanayi sitesinde asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Başakşehir'de asansör boşluğuna düşen adam kurtarıldı

Başakşehir'de bulunan sanayi sitesinde sabah saat 07:30 sıralarında bir kişi asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu asansör boşluğundan kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi.

 
TOGG'dan yerli otomobil ile ilgili flaş açıklamaTürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfasından batarya paylaşımında bulundu.
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