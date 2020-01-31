MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Başakşehir'de bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü
ABONE OL
31.01.2020 - 05:09 | | DHA

Başakşehir'de bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

BAŞAKŞEHİR'de Aymakoop Sanayi sitesinde 2 kişi arasında yaşanan kavgada, bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Başakşehir'de bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Aymakop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Hüseyin K. (19) ile ismi öğrenilemeyen bir iş arkadaşı arasında kavga çıktı. İkili arasında bir süre yaşanan tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi Hüseyin K.'yi boğazından bıçakladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Hüseyin K. ise kanlar içinde yere yığıldı. Siteyi dolaşan güvenlik görevlileri, iş yerinde bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de iş yerinde güvenlik önlemi alarak olay yerinde çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelenmeye alan polis, şüphelinin eşkâlini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından Hüseyin K.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, eşkâli belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.

Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gözünden kaçan detay!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

İnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet kafelere yeni düzenleme

Sıradaki Haber