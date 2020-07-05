BaÅŸakÅŸehir'de otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Kaza, BaÅŸakÅŸehir'de gece saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, A.A. isimli sÃ¼rÃ¼cÃ¼ 34 SRK 30 plakalÄ± otomobili ile Kanuni Sultan SÃ¼leyman Caddesi Ã¼zerinde giderken yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 65 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Ã‡alÄ±k'a Ã§arptÄ±.



Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle savrulan yaÅŸlÄ± adam yere dÃ¼ÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de otomobili durdurup durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan Ã–mer Ã‡alÄ±k, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Â Ancak hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.



Polis, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ A.A.'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na alarak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Kazaya karÄ±ÅŸan otomobil ise Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Polis ekipleri kazayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â