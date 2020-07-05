BaÅŸakÅŸehir'de otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

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05.07.2020 - 01:15 | | AA

BaÅŸakÅŸehir'de otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi öldü

BaÅŸakÅŸehir'de yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 65 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Ã‡alÄ±k, otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±. KaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã‡alÄ±k hayatÄ±nÄ± kaybederken polis otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Â

Kaza, BaÅŸakÅŸehir'de gece saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, A.A. isimli sÃ¼rÃ¼cÃ¼ 34 SRK 30 plakalÄ± otomobili ile Kanuni Sultan SÃ¼leyman Caddesi Ã¼zerinde giderken yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 65 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Ã‡alÄ±k'a Ã§arptÄ±.

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle savrulan yaÅŸlÄ± adam yere dÃ¼ÅŸerek aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de otomobili durdurup durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan Ã–mer Ã‡alÄ±k, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Â Ancak hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Polis, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ A.A.'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na alarak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Kazaya karÄ±ÅŸan otomobil ise Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Polis ekipleri kazayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

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