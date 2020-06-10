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10.06.2020 - 15:17 | | DHA

Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep'i, itfaiye kurtardı

Isparta'da, evlerinin balkonunda oynarken başı demir korkuluklara sıkışan 2 yaşındaki Zeynep Sare Kara, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep'i, itfaiye kurtardı

Olay, önceki gün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Kaya ailesinin kızı Zeynep Sare Kara'nın başı, balkonda oynarken demir korkuluklara sıkıştı.

Ailenin yardım istemesi üzerine adrese gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, hidrolik ayırma aletiyle ayırdıkları demir korkulukları keserek, Zeynep Sare Kara'yı kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynepi, itfaiye kurtardı

 

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