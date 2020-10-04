04.10.2020 - 14:19 | | DHA
Başı bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, boş bidona kafası sıkışan sokak köpeğini, jandarma trafik ekipleri kurtardı.
Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, saat 08.00 sıralarında bir sokak köpeğinin başını boş plastik bidona sıkıştırdığını fark etti. Köpeği araçla ve yaya olarak takip eden ekipler, uzun süre yakalamak için uğraştı. Uzun çabalar sonucu köpeği yakalayan jandarma ekipleri, hayvanın başını bidondan kurtardı. Jandarmanın kurtardığı köpek tekrar yaşam alnına bırakıldı.
Jandarma ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kurtardıkları köpekle fotoğraf da çektirdi.
Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.