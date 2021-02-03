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03.02.2021 - 12:34 | | DHA

Başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı!

Düzce’de kavga sırasında başına odunla vuran eşi Hanife Ç.'yi (25), karnından bıçaklayan Barış Ç. (30) gözaltına alındı.

Başına odunla vuran eşini karnından bıçakladı!

Olay, Çavuşlar Mahallesi’nde meydana geldi. Barış Ç. ile eşi Hanife Ç. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanife Ç. eşinin başına odunla vurdu. Barış Ç. ise mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini karın bölgesinden bıçakladı. Hanife Ç.'nin çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Hanife Ç., Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Barış Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 

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