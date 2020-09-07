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07.09.2020 - 14:50 | | İHA

Başından silahla vurdu! 'Öldürmek istememiştim' dedi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 18 yaşındaki Batuhan Çakal'ı başından silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde "Öldürmek istememiştim" dediği belirtildi.

Başından silahla vurdu! 'Öldürmek istememiştim' dedi

Olay 00.30 sıralarında 7532. Sokak üzerinde meydana geldi. Karşıyaka taraftarı olduğu öğrenilen Batuhan Çakal (18), iddiaya göre arkadaşlarıyla parkta tribün pankartı yaptıktan sonra evine dönmek üzere tek başına yola çıktı.

Yolda dolmuşla seyir halinde olan ve husumetli olduğu iddia edilen T.O. (25), Batuhan Çakal'ın yanından geçerken, tabancayla şahsa ardı ardına ateş açtı ve olay yerinden dolmuşla kaçarak uzaklaştı. Başına kurşunlar isabet eden Çakal kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Batuhan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Batuhan Çakal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞTİM"

Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen T.O. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. T.O.'nun burada verdiği ilk ifadede "10 gün önce kavga etmiştik, beni hafif şekilde bıçaklamıştı. Ben de dolmuşla Batuhan'a doğru yaklaştım. Önce havaya ateş ettim, daha sonra da ona ateş ettim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Olaydan sonra ne yapacağımı bilemeyip, panik yaptım ve kaçtım" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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